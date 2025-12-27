Vieri riflette | Pio Esposito come me? Chi lo dice non capisce nulla Vi dico cosa penso del momento dell’Inter
Inter News 24 Vieri analizza il momento del campionato dopo la Supercoppa, tra lotta scudetto, protagonisti inattesi e big chiamate a reagire. In un’ampia analisi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Nazionale, ha commentato il momento della Serie A dopo la Supercoppa, offrendo giudizi netti su squadre, allenatori e singoli protagonisti del campionato. IL NAPOLI DI CONTE – «Resta che il Napoli è ancora. il Napoli. Quello tosto e forte di Conte, che vuole il bis scudetto. Ha dimostrato di essere una grande squadra nella finale a Riad: è finita 2-0, ma potevano essere 4 o 5. 🔗 Leggi su Internews24.com
Meno potente di Vieri, ma più tecnico di Toni: a chi assomiglia Pio Esposito? - Avvertenza per chi legge: qui si parla di una crisalide che non è ancora diventata una meravigliosa farfalla, e dunque bisogna lasciarle il tempo di crescere (e di sbagliare) senza fretta, seguendo il ... gazzetta.it
Vieri: “Pio Esposito? Lasciamolo tranquillo. I paragoni sono senza senso” - Nel pieno delle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour – il circuito mondiale del padel riservato alle leggende del calcio – Christian Vieri ha parlato così del momento della Fiorentina a Sky Sport: ... gianlucadimarzio.com
Di Biagio stravede per Pio Esposito: "È un mix tra Toni e Vieri. Non si monterà la testa" - Gigi Di Biagio, intervistato da Libero, ha commentato tra le altre cose l'esplosione di Pio Esposito: "Lo conosco da quando giocava in Under 15 e posso confermare che questo è un ragazzo che non ... tuttomercatoweb.com
