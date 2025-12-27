Vieri | Milan un vantaggio non giocare mai a metà settimana Ma bisogna fare punti sempre
Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante dell'Inter ma anche del Milan per un breve periodo della sua carriera nel 2005, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra rossoneri, nerazzurri, ma anche con Napoli, Roma e Juventus interessate dalla contesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Vieri: Conte corre. Inter, basta ingenuità. Milan, Fullkrug ok. Pio nuovo Bobo? No, somiglia a....
Vieri: «Il Napoli è ancora quello tosto e forte di Conte. Vuole il bis scudetto. Sull’Inter dico una cosa. Ed Esposito non è il mio erede» - Vieri in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato su diversi temi parlando della lotta Scudetto e di alcuni calciatori Bobo Vieri, ex bomber di Inter e Nazionale, analizza su L ... calcionews24.com
Vieri: "Milan, Modric e Allegri non bastano. Inter, Calha indispensabile. La Juve mi piace" - Più di trent’anni dopo, lo stesso raggio di cinquanta chilometri, anche meno. gazzetta.it
Vieri: "Conte corre. Inter, basta ingenuità. Milan, Fullkrug ok. Pio nuovo Bobo? No, somiglia a..." - Qualcosa di nuovo con Spalletti si vede, però la squadra andrà valutata tra due mesi. msn.com
VIERI AVVISA IL MILAN: "OCCHIO ALLA PRESSIONE!" Da Riad, Bobo Vieri commenta l'arrivo di Niclas Füllkrug: "Il Milan è in vetta anche senza attaccante, ma ora puntano tutto su uno nuovo. Sapete quanta pressione avrà addosso" Basterà il - facebook.com facebook
#Vieri: "Non ho visto #Inter e Milan in Supercoppa, ero in giro per il mondo. Napoli-Bologna è la finale più giusta" x.com
