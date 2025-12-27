Vieri: “Il Napoli nella finale di Riyadh ha dimostrato di essere una grande squadra, considero Hojlund, potenzialmente, uno dei cinque centravanti migliori del Mondo”. Bobo Vieri, ex centravanti, rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul Napoli vincitore della Supercoppa: Vieri: resta che il Napoli è ancora. il Napoli. “Resta che il Napoli è ancora. il Napoli. Quello tosto e forte di Conte, che vuole il bis Scudetto. Ha dimostrato di essere una grande squadra nella finale a Riad: è finita 2-0, ma potevano essere 4 o 5. È stato come un avvertimento per il campionato. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Vieri: ”Il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra nella finale a Riad”

Leggi anche: Carrera: «Il Napoli è la squadra da battere in Italia, Conte contro l’Inter ha dimostrato una cosa»

Leggi anche: Di Gregorio a Prime: «Le sconfitte fanno sempre arrabbiare ma l’atteggiamento è stato fantastico. Questa deve essere la nostra base, la squadra ha dimostrato grande carattere. Su Vlahovic…»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vieri: Conte corre. Inter, basta ingenuità. Milan, Fullkrug ok. Pio nuovo Bobo? No, somiglia a...; Vieri: “Inter, Chivu deve sistemare una cosa. Fiducia a Luis Henrique e su Frattesi alla Juve…”; Napoli-Bologna, l'auspicio di Vieri: Speriamo di vedere tanti gol questa sera; IL PENSIERO - Vieri: Il Napoli nella finale di Riyadh ha dimostrato di essere una grande squadra, considero Hojlund, potenzialmente, uno dei cinque centravanti migliori del mondo.

IL PENSIERO - Vieri: "Il Napoli nella finale di Riyadh ha dimostrato di essere una grande squadra, Hojlund? Lo considero, potenzialmente, uno dei cinque centravanti migliori ... - Ecco le sue parole sul Napoli vincitore della Supercoppa: "Resta che il Napoli è ancora... napolimagazine.com

Vieri: «Il Napoli è ancora quello tosto e forte di Conte. Vuole il bis scudetto. Sull’Inter dico una cosa. Ed Esposito non è il mio erede» - Vieri in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato su diversi temi parlando della lotta Scudetto e di alcuni calciatori Bobo Vieri, ex bomber di Inter e Nazionale, analizza su L ... calcionews24.com