Vieri | Conte non si è ripreso la squadra | non l’aveva mai persa Ha sempre avuto il controllo anche nelle difficoltà

Cristian Vieri ha parlato alla Gazzetta dello Sport analizzando quanto visto in Supercoppa e soffermandosi anche sul Napoli. Le parole di Vieri. Vieri, dopo la Supercoppa che ha visto dal vivo cosa resta lungo il cammino verso lo scudetto «Resta che il Napoli è ancora. il Napoli. Quello tosto e forte di Conte, che vuole il bis scudetto. Ha dimostrato di essere una grande squadra nella finale a Riad: è finita 2-0, ma potevano essere 4 o 5. È stato come un avvertimento per il campionato». Eppure c’è stato un momento in cui Conte sembrava aver perso la presa sulla squadra. «Antonio non si è ‘ripreso’ la squadra, in realtà non l’aveva mai persa: ha avuto sempre il controllo di tutto, anche nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

