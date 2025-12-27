Vieri | Al Milan serviva un 9 vero e con Füllkrug lo hanno preso subito Ora deve ambientarsi
Christian Vieri, ex bomber dell'Inter ma attaccante anche del Milan per qualche mese nel 2005, ha parlato del recente acquisto, da parte dei rossoneri, dell'esperto centravanti tedesco Niclas Füllkrug. La sua opinione sull'ex West Ham. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Vieri: Conte corre. Inter, basta ingenuità. Milan, Fullkrug ok. Pio nuovo Bobo? No, somiglia a....
Vieri su Fullkrug: "Deve ambientarsi, ma intanato il Milan ha già risolto un problema" - Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Christian Vieri, oggi opinionista per DAZN, ha parlato anche di Milan, di Fullkrug e della ... milannews.it
Vieri: "Pio Esposito come me? Chi lo dice non capisce molto di calcio... Inter, Milan, Juventus o Napoli? Ecco la favorita per lo scudetto" - e vinta dal Napoli di Antonio Conte, la vera favorita per lo Scudetto secondo l'ex bomber. msn.com
Vieri: "Conte corre. Inter, basta ingenuità. Milan, Fullkrug ok. Pio nuovo Bobo? No, somiglia a..." - Qualcosa di nuovo con Spalletti si vede, però la squadra andrà valutata tra due mesi. msn.com
Bobo Vieri su #Füllkrug alla Gazzetta «Al Milan serviva un vero 9: fisicità, presenza in area e soluzioni per Allegri. Ora Leao e Pulisic possono rendere di più» Link nel primo commento #Milan #ACMilan #Fullkrug #Vieri #SerieA #Calciomercato x.com
VIERI AVVISA IL MILAN: "OCCHIO ALLA PRESSIONE!" Da Riad, Bobo Vieri commenta l'arrivo di Niclas Füllkrug: "Il Milan è in vetta anche senza attaccante, ma ora puntano tutto su uno nuovo. Sapete quanta pressione avrà addosso" Basterà il - facebook.com facebook
