Vieri | Al Milan serviva un 9 vero e con Füllkrug lo hanno preso subito Ora deve ambientarsi

Christian Vieri, ex bomber dell'Inter ma attaccante anche del Milan per qualche mese nel 2005, ha parlato del recente acquisto, da parte dei rossoneri, dell'esperto centravanti tedesco Niclas Füllkrug. La sua opinione sull'ex West Ham. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Vieri: Conte corre. Inter, basta ingenuità. Milan, Fullkrug ok. Pio nuovo Bobo? No, somiglia a....

Vieri su Fullkrug: "Deve ambientarsi, ma intanato il Milan ha già risolto un problema" - Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Christian Vieri, oggi opinionista per DAZN, ha parlato anche di Milan, di Fullkrug e della ... milannews.it