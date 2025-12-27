Tempo di lettura: < 1 minuto Poche ore e comincerà una nuova avventura per una la Witch League. Stavolta si lascia il campo di calcio a 7 e il pallone per passare al parquet e alla palla a spicchi per un torneo che promette scintille nei tre giorni in cui si svilupperà. Solito spettacolo, carte, squadre che andranno a incrementare il proprio numero fino ad arrivare al classico 5vs5 con l’aggiunta di altre competizioni in stile All Star Game. Insomma c’è di tutto per vivere un’esperienza incredibile al PalaMiwa, centro di questa grande avventura che sta per cominciare. L'articolo VIDEO Witch League, tre giorni di spettacolo nel segno del grande basket proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

