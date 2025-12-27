Tempo di lettura: 4 minuti “ Buonasera, sono un magistrato della Corte dei Conti, un pubblico ministero, il mio nome è Ferruccio Capalbo, non sono presente sui social, tuttavia sta per accadere una cosa talmente grave per la quale ho ritenuto necessario girare un video attraverso cui provare a spiegare a non addetti ai lavori cosa in realtà sta accadendo”. Inizia così il video di un magistrato napoletano della Corte dei Conti. Capalbo è vice procuratore generale della Procura contabile della Campania, parla a poche ore dall’ok definitivo del ddl Foti. Oggi in Senato si vota il disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti, già approvato alla Camera il 9 aprile scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/Riforma Corte dei conti, Sos dal pm campano Capalbo: “Mani libere ai politici e sprechi enormi”

