VIDEO Riforma Corte dei conti Sos dal pm campano Capalbo | Mani libere ai politici e sprechi enormi
Tempo di lettura: 4 minuti “ Buonasera, sono un magistrato della Corte dei Conti, un pubblico ministero, il mio nome è Ferruccio Capalbo, non sono presente sui social, tuttavia sta per accadere una cosa talmente grave per la quale ho ritenuto necessario girare un video attraverso cui provare a spiegare a non addetti ai lavori cosa in realtà sta accadendo”. Inizia così il video di un magistrato napoletano della Corte dei Conti. Capalbo è vice procuratore generale della Procura contabile della Campania, parla a poche ore dall’ok definitivo del ddl Foti. Oggi in Senato si vota il disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti, già approvato alla Camera il 9 aprile scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Maxi sconti sui risarcimenti e mani libere dai controlli: l’allarme dei giudici sulla riforma della Corte dei Conti
Leggi anche: Nuova Corte dei Conti, "via i compiti politici ai giudici". La riforma punta ad accelerare: scudo anche per i sindaci
Riforma Corte dei conti, ecco tutti i rischi secondo i magistrati contabili; Parlamento aperto per Manovra e riforma Corte dei Conti; Danno erariale con colpa grave? Il responsabile risarcirà solo il 30%: i magistrati della Corte dei conti contro la riforma del governo Meloni; Silenzio assenso, meno controlli: è la scure sulla Corte dei conti.
La Corte dei conti: consorzi di bonifica inadeguati - Nel report dei magistrati contabili le “gravi criticità” degli enti che attendono ancora una riforma dopo il passo falso all’Ars la scorsa estate. rainews.it
Maxi sconti sui risarcimenti e mani libere dai controlli: l’allarme dei giudici sulla riforma della Corte dei Conti - Con uno sprint di fine anno, il parlamento si prepara ad approvare in via definitiva la riforma della Corte dei Conti ... fanpage.it
La riforma della Corte dei Conti, al Senato l'ultimo atto - Il Senato farà gli straordinari questo fine settimana per dare il via libera definitivo al disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti che aggiornerà le funzioni della magistratura contabile. ansa.it
Corte dei Conti, al Senato basta mezza giornata per approvare la riforma. Il blitz di FdI per separare le carriere di Giacomo Salvini Al Senato mezza giornata per dire sì alla legge anti-controlli Odg meloniano per dividere le funzioni anche dei giudici contabili - - facebook.com facebook
La riforma della Corte dei Conti favorirà infiltrazioni mafiose e corruzione x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.