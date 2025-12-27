Vicario Inter strada spianata? La situazione attuale
Inter News 24 La situazione Vicario Inter tiene banco sul fronte calciomercato in vista di giugno. Vediamo com’è la situazione attuale. Con il ritorno in campo a Bergamo dopo la parentesi in Supercoppa, la Beneamata si prepara a riaffidare le chiavi della porta a Yann Sommer. L’esperto portiere svizzero, pur avendo garantito esperienza internazionale, saluterà i meneghini a fine stagione alla scadenza del contratto. Nonostante la buona prova di Pep Martinez — l’estremo difensore spagnolo che ha sostituito Sommer contro il Bologna — la dirigenza sembra convinta che l’ex Genoa non possieda il profilo necessario per una maglia da titolare fissa a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Frattesi rimarrà ancora all’Inter? La situazione attuale intorno al centrocampista nerazzurro. La situazione attuale
Leggi anche: Calciomercato Inter, Calhanoglu lascerà i nerazzurri. Ecco la situazione attuale del centrocampista
Inter, strada spianata per Tevez! - Il Milan si è fatto da parte (almeno a parole), il Psg sembra aver virato definitivamente su Leandro Damiao, chi resta in corsa per aggiudicarsi Carlos Tevez? calciomercato.com
Calciomercato Inter: Vicario, Touré del Pisa e Mlacic nel mirino - Rumor - contratto in scadenza nel 2027 con il Pisa (due anni alla Juventus Under 23 prima di passare al Vitesse e poi tornare in Italia all'ombra della ... affaritaliani.it
Inter, avanti con Vicario. Ostacolo Oaktree, ma Paratici può fare un assist a Marotta x.com
Clamorosa indiscrezione per la porta dell'#Inter: il club nerazzurro ha avviato i primi contatti per riportare Guglielmo #Vicario in #SerieA L'estremo difensore del #Tottenham è il profilo individuato dalla dirigenza per raccogliere l'eredità di #Sommer e blind - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.