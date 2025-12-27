Vicario Inter strada spianata? La situazione attuale

Inter News 24 La situazione Vicario Inter tiene banco sul fronte calciomercato in vista di giugno. Vediamo com’è la situazione attuale. Con il ritorno in campo a Bergamo dopo la parentesi in Supercoppa, la Beneamata si prepara a riaffidare le chiavi della porta a Yann Sommer. L’esperto portiere svizzero, pur avendo garantito esperienza internazionale, saluterà i meneghini a fine stagione alla scadenza del contratto. Nonostante la buona prova di Pep Martinez — l’estremo difensore spagnolo che ha sostituito Sommer contro il Bologna — la dirigenza sembra convinta che l’ex Genoa non possieda il profilo necessario per una maglia da titolare fissa a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

