Viale Stazione contributi straordinari per i negozi penalizzati
Un contributo straordinario di 25mila euro è stato deliberato dalla Giunta comunale di Montegrotto Terme a favore delle attività commerciali di Viale e Piazzale Stazione, colpite dai disagi provocati dalla chiusura al traffico, protrattasi per quasi tutto il 2024. Dopo la riapertura del 3 maggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Contributi per aprire negozi nei locali sfitti del centro
Leggi anche: Bergamo, nuovi contributi a fondo perduto per la sicurezza di negozi e condomìni
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
CICOGNA BORGO RIVO & VIALE DELLA STAZIONE Liquidano TUTTO per rinnovo brands!!! DA DOMENICA 28 DICEMBRE AL 31 GENNAIO SCONTI REALI SU TUTTE LE COLLEZIONI Autunno Inverno e Primavera Estate CICOGNA -"CC IL PO - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.