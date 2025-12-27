Viale Stazione contributi straordinari per i negozi penalizzati

Un contributo straordinario di 25mila euro è stato deliberato dalla Giunta comunale di Montegrotto Terme a favore delle attività commerciali di Viale e Piazzale Stazione, colpite dai disagi provocati dalla chiusura al traffico, protrattasi per quasi tutto il 2024. Dopo la riapertura del 3 maggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

