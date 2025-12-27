Viaggio al termine della linea C fermata Colosseo Reportage

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ma questa non è ‘na metro. è ‘na boutique”, mi dice un viaggiatore appena uscito dalla nuova fermata “Colosseo-Fori Imperiali”: trentacinque metri di profondità, quattro livelli. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

viaggio al termine della linea c fermata colosseo reportage

© Ilfoglio.it - Viaggio al termine della linea C, fermata Colosseo. Reportage

Leggi anche: La fermata al Colosseo della Metro C fa discutere, ko 2 scale mobili

Leggi anche: Scale mobili e un ascensore fuori uso alla nuova stazione Colosseo della linea C

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sciopero a Roma 19 dicembre 2025 Metro C e 27 linee bus a rischio; Alcaraz, cosa c’è dietro l’addio con Ferrero: le motivazioni.

viaggio termine linea cViaggio al termine della linea C, fermata Colosseo. Reportage - A una settimana dall’apertura i romani sembrano ancora incuriositi. ilfoglio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.