Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina un camera letto il traffico dalla Laurentina & via dei rutuli direzione Latina in via Nettunense rallentamenti altezza statale Pontina direzione Appia in via Appia sigaretta in prossimità dei centri abitati di Albaro nei due sensi di marcia ci spostiamo in via Casilina dove si rallenta a Borghesiana altezza via di Vermicino direzione finocchio fino in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione ponte tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

