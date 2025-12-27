Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma Sud traffico Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale in via Casilina per incidente traffico rallentato con code tra finocchio il laghetto nei due sensi di marcia in via Prenestina si sta in coda per l'intenso traffico Grande Raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona percorrendo la strada statale Pontina un incidente rallenta il traffico da Pomezia sud e casalazzara direzione Latina a Pomezia rallentamenti sulla principali del mare in prossimità dell'incrocio con la statale Pontina nei due sensi di marcia in via Appia si rallenta nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni mentre Nettunense rallentamenti tra direzione in pubblica è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

