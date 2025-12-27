Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare alle 23 e uscite abbia d'arte Tina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna un incidente rallenta il traffico tra Flaminia i casi a messa poi del suo tratto Urbano tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale est sulla statale Pontina code trattore decenti e via di Vallerano direzione Eur percorrendo via Casilina per incidente traffico rallentato con nel territorio di laghetto altezza via del Casale di Santa Maria via Prenestina sita in coda per l'intenso traffico Grande Raccordo Anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nona ci spostiamo in provincia di Viterbo dove ho un incidente a rallenta il traffico tra la tangenziale ovest Viterbo Nord nei due sensi di marcia marcia ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 18:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 18:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 18:40

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-12-2025 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il tratto Urbano della ... romadailynews.it