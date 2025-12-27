Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Napoli Roma un incidente rallenta il traffico tra Ceprano e Frosinone direzione Roma sulla diramazione Roma Sud traffico rallentato altezza Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale sul grande raccordo anulare un incidente traffico tra Appia ed Ardeatina in carreggiata interna rallentamenti sul tratto Urbano altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo via Aurelia per incidente traffico rallentato con code tra Palidoro Torrimpietra direzione Roma mentre in via Salaria si rallenta Monterotondo Scalo altezza via Nomentana nei due sensi di marcia meccanico doccia ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
