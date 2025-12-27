Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio di eccezione della A1 Napoli Roma dove un incidente reale del traffico tra Ceprano e Frosinone direzione Roma in provincia di Latina percorrendo la strada regionale Flacca si rallenta a Formia in prossimità dell'incrocio con via Vindicio nei due sensi di marcia in provincia di Frosinone nel territorio del Lago di canterno rallentamenti e code sulla strada provinciale Ferentino Porciano II Tronco altezza via Provinciale Fiuggi nelle elezioni in provincia di Roma percorrendo la strada regionale al McDonald's si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia ci spostiamo in provincia di Viterbo a Monte Romano dove si rallenta sulla strada provinciale blerana altezza via Aurelia bis direzione Barbarano Romano mentre nel territorio di Rieti Philadelphia a Villa Reatina altezza Villa Vazia nei due sensi di marcia braccia ed Astral infomobilità è tutto messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

