Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio delle autostrade sulla A1 Firenze Roma risolto l'incidente tra il bivio diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze la circolazione è tornata scorrevole risolto l'incidente sulla A1 Roma Napoli tra Ferentino e Anagni in direzione Roma permangono code residue di smaltimento nella stessa direzione più a sud tra Frosinone e Fere si sta in coda per un altro incidente circolazione scorrevole sul Raccordo Anulare sia in carreggiata interna sia in carreggiata esterna per il trasporto ferroviario risolto un inconveniente tecnico alla linea alta velocità Roma Napoli in prossimità di Roma Prenestina Gra circolazione in graduale ripresa i treni alta velocità hanno registrato maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti e su fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto la circolazione precedentemente sospesa tra Roma Ostiense Ponte Galeria è in graduale ripresa terminato l'intervento delle forze dell'ordine i treni regionali hanno subito ritardi fino a 60 minuti e subito limitazioni di percorso e cancellazioni da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

