Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio delle autostrade sulla A1 Firenze Roma per un incidente esiste in coda per circa 2 km tra il bivio diramazione Roma nord Ponzano Romano in direzione Firenze e sulla A1 Roma Napoli traffico bloccato con code di 3 km per un altro incidente tra Ferentino e Anagni in direzione Roma è in senso opposto traffico rallentato curiosi sul tratto Urbano della A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta la Cassia bis e Salaria in carreggiata esterna rallentamenti tra Appia e diramazione Roma Sud per il trasporto ferroviario la linea alta velocità Roma Napoli era in prossimità di Roma Prenestina per un inconveniente tecnico alla linea i treni alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e sulla fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto la circolazione è sospesa tra Roma Ostiense e Ponte Galeria per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei Binari è in corso intervento delle forze dell'ordine i treni regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

