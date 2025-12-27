Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade autostrade della nostra regione ricordiamo che nella capitale per le festività natalizie in vigore il piano speciale della mobilità il sabato la domenica è nei giorni festivi è prevista un'intensificazione del servizio della rete di superficie e delle linee metropolitane ci spostiamo a Cassino dove per il passaggio della fiaccola Olimpica Cortina 2026 dalle 12 di oggi fino al termine della manifestazione sono attivi i divieti di sosta e transito in via di Biasio via Secondino pagano e via Don ed infine ricordiamo che sulla rete viaria del Lazio è in vigore per tutti i veicoli a motore l'obbligo di utilizzo di pneumatici da neve o catene a bordo al 15 aprile 2026 tutti i dettagli delle strade interessate sono disponibili sulla nostra app sul nostro sito infomobilita spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

