Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che nella capitale per le festività natalizie in vigore il piano speciale della mobilità per agevolare gli spostamenti verso il centro storico sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 Per il linea di bus gratuite circolari la free1 la Fre due e la 100 il sabato e la domenica è nei giorni festivi è prevista una intensificazione del servizio della rete di superficie e delle linee metropolitane per il trasporto ferroviario Inoltre sulla linea Metromare fino al 6 giugno sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dei capolinea sono alle 23:30 e sulla roma-viterbo sia nella tratta urbana Che extraurbane variazioni di orario nelle giornate del 31 dicembre e il 6 gennaio da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

