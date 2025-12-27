Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Assen infomobilità un servizio della regione Lazio regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che nella capitale per le festività natalizie in vigore il piano speciale della mobilità per agevolare gli spostamenti verso il centro storico sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 tre linee di bus gratuite circolari la free1 la free 2 e la 100 il sabato la domenica è nei giorni festivi è prevista una intensificazione del servizio della rete di superficie e delle linee metropolitane ed infine sempre in città fino al 6 gennaio gli orari dello ZTL centro storico sono attivi tutti i giorni domenica e festivi inclusi con orario prolungato dalle 6:30 alle 18 mentre la ZTL Tridente è attiva dalle 6:30 alle 20 rimangono invariati gli orari della ZTL Trastevere San Lorenzo e Testaccio tutti i dettagli sono disponibili sulla nostra app sul nostro sito alla pagina dedicata da Francesca che venga infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 09:40

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-12-2025 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 12 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-12-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il tratto Urbano della ... romadailynews.it