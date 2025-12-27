Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Ostra infomobilità un servizio della regione Lazio per regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ad eccezione di un incidente che coinvolge due mezzi pesanti sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione Roma al momento non provoca code prestare Attenzione attenzione anche sulla A12 Roma Tarquinia per vento forte da Roma Fiumicino a Civitavecchia per le notizie ricordiamo che nella capitale per le festività natalizie è in vigore il piano speciale della mobilità tutte le informazioni sono disponibili sulla nostra ape sul nostro sito infomobilità Punto After spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

