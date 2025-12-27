Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che nella capitale per le festività natalizie è in vigore il piano speciale della mobilità tutte le informazioni sono disponibili sulla nostra app che sul nostro sito infomobilità Astral Spa punto.it Inoltre nel periodo delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dei capolinea sono alle 23:30 e sulla roma-viterbo sia nella Tractor banachek sorban variazioni di orario nelle giornate del 31 dicembre e il 6 gennaio da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicuro stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo di dare sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

