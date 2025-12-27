vi auguro di non smettere di indignarvi

Cari amici vi scrivo, così mi distraggo un po’. L’anno vecchio è finito ormai, come cantava Lucio Dalla, e io voglio ringraziarvi per avermi sopportato fin qui. Stare su ogni numero di Panorama, in questa posizione, nell’ultima pagina, nello spazio che fu dei più grandi columnist, è privilegio da meritarsi settimana dopo settimana. Vi chiedo scusa per quelle settimane in cui non sono riuscito a meritarmelo, vi ho deluso, vi ho annoiato o non vi ho convinto. O in cui, semplicemente, non sono riuscito a farmi leggere. Nel caso, potete sempre proporre al direttore Belpietro di sostituirmi con l’Intelligenza artificiale, come si usa ora. 🔗 Leggi su Panorama.it

