Verso Milan-Verona | arbitra Fabbri i precedenti

La diciassettesima giornata di Serie A prevede uno scontro ad alta intensità tra Milan e Verona, la squadra gialloblu dall’appellativo “fatal”. La designazione arbitrale scelta per questa sfida testimonia la necessità di esperienza nella direzione di una gara il cui esito può rivelarsi delicato per entrambe le squadre: il Milan con l’obiettivo di consolidare una posizione al vertice e il Verona alla ricerca di punti per risalire in classifica. Una domenica di calcio che promette equilibrio e intensità; al fischietto Michael Fabbri. Vediamo i precedenti. I precedenti con le due squadre. Al fianco di Fabbri, a completare la squadra arbitrale troviamo Mokhtar e Cavallina (assistenti) e il quarto uomo Allegretta. 🔗 Leggi su Milanzone.it

