Verso Bologna-Sassuolo Italiano | Loro forti e in grande fiducia servirà una prova di livello

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata l’agrodolce parentesi araba della Supercoppa Italiana, il Bologna si rigetta a capofitto nelle acque del campionato per sfidare domani alle ore 18 il Sassuolo nella 17a giornata di Serie A, l’ultima dell’anno solare 2025.Match sicuramente colmo di insidie, con i rossoblù che si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

verso bologna sassuolo italiano loro forti e in grande fiducia servir224 una prova di livello

© Bolognatoday.it - Verso Bologna-Sassuolo, Italiano: “Loro forti e in grande fiducia, servirà una prova di livello”

Leggi anche: Lazio Bologna, Italiano a Sky: «Servirà una prestazione perfetta contro una grande squadra. Sugli infortunati…»

Leggi anche: Carone avverte: “Cagliari squadra solida, servirà una prova di livello”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Bologna-Sassuolo: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Highlights Serie A: Sassuolo-Torino 0-1: gli highlights Video; Pronostico Bologna-Sassuolo: analisi, quote e consigli.

verso bologna sassuolo italianoVerso Bologna-Sassuolo, Italiano: “Loro forti e in grande fiducia, servirà una prova di livello” - Il tecnico rossoblù alla vigilia: “Ripartiamo dopo la finale persa in Supercoppa contro un avversario tosto, consapevoli dei nostri mezzi e pronti a raccogliere la spinta del pubblico”. bolognatoday.it

verso bologna sassuolo italianoProbabili formazioni Bologna-Sassuolo: Dallinga ci prova, cosa filtra su Pinamonti - Le possibili scelte di Italiano e Grosso per il match della 17^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

verso bologna sassuolo italianoBologna, Italiano fa il punto: "Perdiamo due giocatori importanti. Lucumì è a disposizione" - Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato contro il Sassuolo di scena al Dall'Ara. tuttosport.com

Milan-Sassuolo 2-2: gol e highlights | Serie A

Video Milan-Sassuolo 2-2: gol e highlights | Serie A

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.