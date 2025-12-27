Verso Bologna-Sassuolo Italiano | Loro forti e in grande fiducia servirà una prova di livello
Archiviata l’agrodolce parentesi araba della Supercoppa Italiana, il Bologna si rigetta a capofitto nelle acque del campionato per sfidare domani alle ore 18 il Sassuolo nella 17a giornata di Serie A, l’ultima dell’anno solare 2025.Match sicuramente colmo di insidie, con i rossoblù che si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Verso Bologna-Sassuolo, Italiano: “Loro forti e in grande fiducia, servirà una prova di livello” - Il tecnico rossoblù alla vigilia: “Ripartiamo dopo la finale persa in Supercoppa contro un avversario tosto, consapevoli dei nostri mezzi e pronti a raccogliere la spinta del pubblico”. bolognatoday.it
Probabili formazioni Bologna-Sassuolo: Dallinga ci prova, cosa filtra su Pinamonti - Le possibili scelte di Italiano e Grosso per il match della 17^ giornata di Serie A ... fantamaster.it
Bologna, Italiano fa il punto: "Perdiamo due giocatori importanti. Lucumì è a disposizione" - Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di campionato contro il Sassuolo di scena al Dall'Ara. tuttosport.com
