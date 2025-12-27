Il giornalista Francesco Vitale è stato intervistato da Veronica Mandalà per CagliariNews24. Tante le tematiche affrontate, tra cui: il mercato, la lotta Scudetto e il futuro della Nazionale italiana di Rino Gattuso. Che si giocherà la vita nel play off per accedere al Mondiale. Di seguito le sue dichiarazioni. Capitolo mercato, Caprile e Palestra sono tra i giocatori della rosa sarda più attenzionati dalle big. Sono pronti per un eventuale salto di qualità e cosa ti sorprende di questi giocatori? «Caprile a me piace moltissimo come portiere. Potrebbe già giocare in piazze più importanti. Ma, chiaramente, tutte le big hanno già portieri molto forti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Veronica Mandalà intervista Francesco Vitale

Leggi anche: Angelo Maurizio Tortora intervista Francesco Vitale

Leggi anche: Intervista a Veronica Rudian: ”Per me la musica è un viaggio che non si ferma mai’

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Viaggio al Centro: L'Anima nel Mandala Ogni opera che creo è una porta verso il mio universo interiore. Dietro questi colori, queste simmetrie e forme non c'è solo un disegno, ma un vero e proprio atto di meditazione e scoperta. Questo video è un oma - facebook.com facebook