Vergara verso il prestito | Cagliari in vantaggio per il giovane centrocampista del Napoli Schira

Il futuro di Antonio Vergara si fa più concreto. Il centrocampista del Napoli ha attirato l'interesse di diversi club di Serie A in vista del prossimo mercato. Dopo alcune prestazioni positive, il suo nome è tornato protagonista, soprattutto a causa delle difficoltà numeriche nel reparto azzurro. Tra le squadre interessate, il Cagliari sembrerebbe pronto a fare un passo deciso, aprendo così a una possibile svolta imminente per il giovane talento. Vergara prepara le valigie: un club di A è in pole position. Antonio Vergara ha trovato spazio nelle ultime partite del Napoli, grazie anche alle assenze di Anguissa e De Bruyne.

Vergara verso il prestito: tre club interessati a gennaio - Vergara verso il prestito: tre club interessati a gennaio Nel mezzo di un’emergenza che ha costretto Antonio Conte a pescare risorse inattese, Antonio ... forzazzurri.net

Vergara Cagliari, non solo i rossoblù sul classe 2003: un’altra squadra sulle sue tracce. Le novità - Vergara Cagliari, il centrocampista del Napoli è seguito da diverse squadre di Serie A e non manca la concorrenza: le novità Il mercato invernale si scalda e i riflettori si accendono sui talenti emer ... cagliarinews24.com

Vergara verso l’addio a gennaio: tre club di Serie A interessati Antonio Vergara ha trovato fin qui poco spazio nella sua prima vera stagione con la maglia del Napoli e il futuro potrebbe portarlo lontano dall’azzurro già nella sessione invernale di mercato. A rife - facebook.com facebook

