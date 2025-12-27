Vendita abusiva di botti di Capodanno sequestrati oltre 4700 articoli

Con l'avvicinarsi del capodanno, nelle strade appaiono banchetti di vendita dei popolari "botti" da sparare per dare il benvenuto al 2026. Ma la sicurezza e la legalità restano sempre sotto la lente della polizia locale di Reggio Calabria, che ha sequestrato oltre 4700 pezzi di giochi pirotecnici.

