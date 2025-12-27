Vendita abusiva di botti di Capodanno sequestrati oltre 4700 articoli

Con l'avvicinarsi del capodanno, nelle strade appaiono banchetti di vendita dei popolari “botti” da sparare per dare il benvenuto al 2026. Ma la sicurezza e la legalità restano sempre sotto la lente della polizia locale di Reggio Calabria, che ha sequestrato oltre 4700 pezzi di giochi pirotecnici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

vendita abusiva di botti di capodanno sequestrati oltre 4700 articoli

A Roma sono stati sequestrate 4 tonnellate di botti illegali in vista di Natale e Capodanno; Capodanno a Napoli, la polizia sequestra una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio a Sant'Antimo; Cinque tonnellate di botti illegali sequestrate dalla Finanza; Blitz di Capodanno: quattro tonnellate di botti sequestrati: Pericolo scampato.

vendita abusiva botti capodannoSequestrate 4 tonnellate di botti di Capodanno: candele romane, batterie a tubi di lancio e mini-razzi - I finanzieri hanno sequestrato oltre quattro tonnellate di articoli pirotecnici illegali a Roma per il Capodanno ... fanpage.it

vendita abusiva botti capodannoTrecastagni, scatta il blitz pre Capodanno: sequestrati 20 chili di botti - TRECASTAGNI (CATANIA) – Continua senza sosta l’offensiva della Polizia di Stato contro i “botti” illegali in vista dei festeggiamenti di fine anno. livesicilia.it

A Roma sono stati sequestrate 4 tonnellate di "botti" illegali in vista di Natale e Capodanno - Nell'ambito di un piano straordinario di controlli predisposto in vista delle festività di fine anno, i finanzieri hanno sequestrato articoli pirotecnici illegali impedendone l'immissione sul mercato ... romatoday.it

