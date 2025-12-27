Vendita abusiva di botti di Capodanno la polizia sequestra oltre 4700 articoli
Con l'avvicinarsi del capodanno, nelle strade appaiono banchetti di vendita dei popolari “botti” da sparare per dare il benvenuto al 2026. Ma la sicurezza e la legalità restano sempre sotto la lente della polizia locale di Reggio Calabria, che ha sequestrato oltre 4700 pezzi di giochi pirotecnici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
