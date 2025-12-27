Veleni nella colonia felina scatta l’allarme | animalisti denunciano una strage nel Pescarese

A Villa Raspa di Spoltore, nel Pescarese, sono stati trovati diversi animali avvelenati, tra cui gatti, un cane e un coniglio. La LNDC ha presentato una denuncia, chiedendo approfondimenti per individuare i responsabili. La serie di episodi ha sollevato preoccupazioni tra gli animalisti e la comunità locale, che si attende una risposta rapida delle autorità.

Pescara - Avvelenati numerosi gatti a Villa Raspa di Spoltore, colpiti anche cane e coniglio della famiglia custode: LNDC presenta denuncia e chiede indagini rapide. Una presunta strage di gatti scuote Villa Raspa di Spoltore, nel Pescarese, dove una colonia felina è stata decimata dall'uso di sostanze tossiche. I primi riscontri forniti dai veterinari confermerebbero l'avvelenamento, mentre sono ancora in corso ulteriori accertamenti tecnici per individuare con precisione la natura dei veleni utilizzati. A rendere ancora più grave il quadro è il fatto che, oltre ai mici liberi, sarebbero stati uccisi anche il cane e il coniglio della famiglia che si occupava della colonia, colpiti dallo stesso meccanismo letale.

