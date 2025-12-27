Vecchi fa quel che può da libero Petkov regge

Golzadeh 5. Giornata molto complicata per lui che non ha una gran varietà di colpi. Inizia con buona continuità ma si inceppa e non è più quel terminale sicuro capace di essere riferimento preciso per Falaschi. Magalini 5. Proprio nella sua Verona le pressioni del boxing day si fanno sentire tantissimo. L’inizio è promettente, alla lunga perde ritmo e si spegne come il resto della squadra: prima in ricezione e poi anche in attacco. Vecchi (L1) 5,5. L’indisposizione di Marchisio lo lancia in campo, in un ruolo sostanzialmente inedito per lui. Come tutti gli altri inizia bene, soprattutto in ricezione, ma scende alla distanza, anche se mette in campo tutto da capitano vero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

