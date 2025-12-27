Vasto torna il presepe vivente tra i vicoli di Santa Maria | appuntamento il 28 dicembre e il 3 gennaio
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il presepe vivente di Vasto, giunto alla ventiquattresima edizione. L’evento si svolgerà domenica 28 dicembre 2025 e sabato 3 gennaio 2026, dalle 17.30 alle 20.30, tra i suggestivi vicoli del quartiere Santa Maria, con accesso da piazza Santa Maria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: A Pago Veiano torna il Presepe Vivente: appuntamento il 20 e 21 dicembre
Leggi anche: Il presepe vivente della pieve di Santa Maria
Domani sera il Presepe Vivente nel Borgo di Santa Maria; Eventi in Abruzzo weekend 26-28 dicembre 2025; I piccoli alunni della scuola “Il Girotondo” mettono in scena il presepe vivente; Fervono i preparativi per il presepe vivente di Tarquinia.
Vasto, torna il presepe vivente tra i vicoli di Santa Maria: appuntamento il 28 dicembre e il 3 gennaio - La rappresentazione è organizzata dal Comitato di volontariato Presepio Vivente Vasto, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune ... chietitoday.it
Villa Minozzo, il 27 dicembre torna il presepe vivente - 00, torna a Villa Minozzo il presepe vivente, una manifestazione molto partecipata che unisce fede, tradizione e ... redacon.it
Torna il presepe vivente in paese: protagonisti oltre cento figuranti - A Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, in provincia di Grosseto, torna il presepe vivente: il programma ... grossetonotizie.com
Gevi Vasto Basket-Air Termoli, alle 18 ci si gioca tanto Vasto si prepara a una sfida dal sapore speciale: alle 18:00 al palaBCC torna il derby dell’Adriatico tra la Gevi Vasto Basket e l’Air Termoli. I padroni di casa arrivano all’appuntamento forti degli 8 punti in c - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.