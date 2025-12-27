Vasto torna il presepe vivente tra i vicoli di Santa Maria | appuntamento il 28 dicembre e il 3 gennaio

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il presepe vivente di Vasto, giunto alla ventiquattresima edizione. L’evento si svolgerà domenica 28 dicembre 2025 e sabato 3 gennaio 2026, dalle 17.30 alle 20.30, tra i suggestivi vicoli del quartiere Santa Maria, con accesso da piazza Santa Maria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

