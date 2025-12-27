Vasto incendio in un centro logistico del Barese fiamme alte 10 metri
Un vasto incendio, con fiamme alte fino a dieci metri, è in corso da questa mattina all’interno di Terminal Puglia, uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia. Le fiamme sono divampate poco le 7 lungo la strada che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco a cui spetterà risalire alle cause del rogo. La colonna di fumo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
