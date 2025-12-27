Vandalizzato il presepe di Monfalcone l’ira di Cisint VIDEO

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Cinque cretini che hanno preso e spaccato una pecorella del presepe in piazza a Monfalcone. Cinque cretini che stiamo individuando”. Lo comunica Anna Maria Cisint, ex sindaca di Monfalcone ed europarlamentare, attraverso un post su Facebook. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

