Valsa Group Modena – MA Acqua SBernardo Cuneo 3-0 | I gialli contiuano a macinare punti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena batte Cuneo con un netto 3-0 nel super classico della pallavolo italiana e conquista la quarta vittoria consecutiva. I gialloblù salgono dunque a quota 28 punti in campionato e torneranno in campo martedì 30 dicembre (19.30) a Piacenza per i quarti di finale di Coppa Italia. Modena parte. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: MA Acqua San Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena 2-3 | Successo esterno di misura

Leggi anche: Valsa Group Modena – Sir Susa Scai Perugia 1-3 | Buona prova ma nessun punto per i gialli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Valsa Group Modena – Cisterna Volley 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 25-18).

valsa group modena 8211Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 | I gialli contiuano a macinare punti - 0 nel super classico della pallavolo italiana e conquista la quarta vittoria consecutiva. modenatoday.it

valsa group modena 8211Valsa Group, una vittoria che dà fiducia. Cuneo ko, quarto posto in cassaforte - Ora si può giocare con il morale alto il quarto di finale di Coppa Italia ... msn.com

valsa group modena 8211SUPERLEGA / Alla fiera dell’ace: Modena travolge Cuneo con un 3-0 senza appello - Quattordici battute vincenti, nove di Buchegger, e una ricezione piemontese in grande difficoltà: la Valsa Group domina dal servizio e chiude i conti ... targatocn.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.