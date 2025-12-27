Valentina Vignali e Fabio Stefanini sposi in tuta e sneaker | l’amore scende in campo

Rimini, 27 dicembre 2025 – Il canestro più bello della loro vita. Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno pronunciato il fatidico ’sì’ la vigilia di Natale. Un matrimonio celebrato a Palazzo Gradari a Pesaro – la città natale di Stefanini – in attesa della grande festa di nozze, che si terrà il 21 giugno 2026 al castello di Bracciano. Come già avvenuto quando Fabio aveva chiesto a Valentina di sposarlo, anche nel giorno del matrimonio i due si sono lasciati ispirare dal basket. A luglio Stefanini, 32 anni (che gioca per la Tema Sinergie Faenza ) aveva fatto la proposta a Valentina su un campetto di basket a due passi dal Colosseo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

