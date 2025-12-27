Valanga sulla Marmolada travolto un escursionista di 31 anni | estratto da un crepaccio

Si è concluso alle 17.30 di oggi, sabato 27 dicembre, l'intervento di ricerca e soccorso per uno sciatore freerider caduto in un crepaccio a seguito di una valanga in Marmolada. Un 31enne, residente a Roma, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.L'uomo travolto da. 🔗 Leggi su Today.it

