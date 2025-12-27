Valanga sulla Marmolada travolto un escursionista di 31 anni | estratto da un crepaccio
Si è concluso alle 17.30 di oggi, sabato 27 dicembre, l'intervento di ricerca e soccorso per uno sciatore freerider caduto in un crepaccio a seguito di una valanga in Marmolada. Un 31enne, residente a Roma, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.L'uomo travolto da. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Marmolada: sciatore travolto da una valanga
Leggi anche: Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave
Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave - (Adnkronos) – È ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale Santa Chiara di Trento, un freerider romano di 31 anni, travolto oggi pomeriggio da una valanga e caduto in un crepaccio, sul lato trentino ... msn.com
Valanga sulla Marmolada travolge un sciatore fuori pista: il 31enne recuperato in fondo a un crepaccio, è gravissimo - Un sciatore fuori pista è stato travolto da una valanga sulla Marmolada ed è caduto in un crepaccio. msn.com
Travolto da una valanga, cade in un crepaccio: 31enne romano in condizioni gravissime - Si tratta di un freerider di 31 anni: l'allarme lanciato nel pomeriggio, difficili le operazioni di ricerca e recupero ... rainews.it
Marmolada: recuperato un freerider 31enne travolto da una valanga - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.