Vaira nel pre partita di Pisa Juventus | Mercato sbloccato la società ha avviato l’iter nei tempi giusti A gennaio servono gol per il Pisa Esonero Gilardino? Voci

Vaira nel pre partita di Pisa Juventus: le parole del direttore sportivo dei toscani prima del calcio d’inizio del match della 17a giornata di Serie A Prima del fischio d’inizio della sfida contro la Juventus, il direttore sportivo del Pisa, Davide Vaira, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vaira nel pre partita di Pisa Juventus: «Mercato sbloccato, la società ha avviato l’iter nei tempi giusti. A gennaio servono gol per il Pisa. Esonero Gilardino? Voci» Leggi anche: Gilardino nel pre-partita di Milan-Pisa: “Tornare qui è emozionante. Sul modulo …” Leggi anche: Lazio, mercato sbloccato a gennaio. Napoli e Pisa a saldo zero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pisa-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE - All'Arena Garibaldi, i bianconeri di Spalletti a caccia di conferme dopo il doppio successo su Bologna e Roma, ma Gilardino si gioca la panchina ... corrieredellosport.it

Pisa, Vaira: "Mercato ancora lontanissimo, faremo quello che ci sarà da fare" - Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, parla così dal palco della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, dove è stato tra i premiati: "Sono felice di ricevere questo premio e lo condivido con ... tuttomercatoweb.com

Pisa, il Ds Vaira: "Realizzato un sogno di 34 anni. Vi racconto com'è arrivato Cuadrado" - Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, è stato premiato al Palermo Football Meeting a la Braciera in Villa, organizzato da Conference403 con patrocinio di ARS e del Comune di Palermo e ha parlato ... tuttomercatoweb.com

Corrado, "a gennaio la posa della prima pietra al centro sportivo" Corrado annuncia la cerimonia di apertura dei lavori a Gagno, “La nostra prima pietra sarà una pianta”. Vaira: “A Pisa un legame unico” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.