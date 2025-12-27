Vaira a DAZN: «La nostra forza sono sempre state le prestazioni. Esonero Gilardino in caso di ko stasera? Vi dico la verità». Le parole del ds. Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Pisa e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. MERCATO – « La proprietà nel tempo giusto ha avviato un iter economico per far sì che il mercato non sia bloccato, quindi noi quasi sicuramente potremo operare. Dobbiamo rinforzare la squadra soprattutto in attacco perché è un po’ mancato, non tanto per le prestazioni ma per i gol. Non sarà facile, perché gennaio è complicato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vaira a DAZN: «La nostra forza sono sempre state le prestazioni. Esonero Gilardino in caso di ko stasera? Voci che arrivano dall’esterno»

Leggi anche: Vaira nel pre partita di Pisa Juventus: «Mercato sbloccato, la società ha avviato l’iter nei tempi giusti. A gennaio servono gol per il Pisa. Esonero Gilardino? Voci»

Leggi anche: Chivu a DAZN: «La dimostrazione di forza si vede stasera. Ho un gruppo maturo che sa quello che vuole. Acerbi…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vaira a Dazn: "Abbiamo creato tanto e finalizzato poco, questo in Serie A non puoi permettertelo. Siamo molto soddisfatto del lavoro fatto da Alberto fino a oggi" - Il direttore sportivo del Pisa Davide Vaira, a Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro la Juventus: "La proprietà nel tempo giusto ha avviato un iter economico ... tuttojuve.com