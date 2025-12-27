Tempo di lettura: < 1 minuto Agli arresti domiciliari si fa accompagnare dai carabinieri in ospedale per un forte dolore ad una mano. Giunto in ospedale, l’uomo è stato però trovato in possesso di sostanza stupefacente, di un bilancino di precisione e di denaro contante, circostanza che ha portato all’aggravamento della misura cautelare e al suo trasferimento in carcere. È accaduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno. L’uomo, già sottoposto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aveva riferito ai militari, intervenuti per un controllo, di avvertire un forte dolore a una mano a seguito di una ferita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Va in ospedale per un malore e viene trovato in possesso di droga

Leggi anche: Fermato per un controllo e trovato in possesso di droga: arrestato 32enne

Leggi anche: Trovato in possesso di droga a Pontedera: arrestato pusher 32enne

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tragedia in strada a Gravere: senzatetto trovato in ipotermia in strada, morto in ospedale; Roberto Cescon stroncato a 57 anni da un malore: «Ceca era un animo buono, sempre pronto a dare una mano». Fissati i funerali; Il Riesame respinge la richiesta di revoca degli arresti, grave malore per Colletti; Malfunzionamento della caldaia, malore per un bambino di 11 anni: l'intera famiglia rischia l'intossicazione.

Malore nel giardino di casa, il 65enne finisce nella scarpata e ruzzola per 40 metri tra i rovi: trasportato in ospedale - Il malore improvviso nel giardino di casa: è accaduto a Cesiomaggiore nella giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, dove un 65enne ha avuto un mancamento ed è ruzzolato in una ... ilgazzettino.it

È morto Enzo Aprilotti, aveva avuto un malore in auto Montefiascone - È deceduto ieri mattina all’ospedale Santa Rosa di Viterbo dove era stato trasportato in eliambulanza mercoledì mattina Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2025/12/morto-luomo-accusato-u - facebook.com facebook