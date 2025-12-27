Uomo mascherato tenta di rapire una bambina in mezzo alla strada | l’11enne gli dà un calcio nelle parti basse e si mette in salvo arrestato

Il tentato rapimento, il calcio all’inguine e la fuga. A Vancouver, in Canada, un uomo ha provato a rapire una bambina di 11 anni. Secondo quanto riporta People, l’episodio si è verificato lo scorso 15 dicembre. La bambina aveva appena terminato di giocare a calcio con gli amici e si stava dirigendo a piedi verso casa: Jerson Hartman, questo il nome dell’indagato, la teneva d’occhio e ha iniziato a seguire la piccola accelerando sempre più il passo. La bambina ha notato l’uomo mascherato e, sentendosi a disagio, ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. In pochi istanti Hartman ha raggiunto la ragazzina e, strattonandola da un gomito, le ha intimato di stare in silenzio, quindi ha gettato a terra il telefono dell’11enne per far sì che non potesse chiamare la polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

