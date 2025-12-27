Sossio Aruta vive un periodo teso e lo mostra, ancora una volta, sui social. Per l’ex cavaliere di Uomini e Donne le feste appena trascorse, racconta, non sono state affatto serene. Al centro c’è la figlia Bianca e una situazione legale che da tempo lo vede contrapposto all’ex compagna Ursula Bennardo. In un lungo sfogo, l’ex volto del trono over descrive sacrifici, rabbia e una triste sensazione che ha avvertito. Ma cosa è successo davvero nelle ore prima di Natale e perché Aruta ha scelto di rendere pubblico il suo gesto? Nei dettagli del suo racconto si concentra il punto più delicato della vicenda. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Sossio Aruta in tribunale: duro sfogo su Ursula Bennardo

