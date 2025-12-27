Uno sguardo indimenticabile

di Annamaria Spina Nella mia mente è impressa un’immagine che non ha bisogno di essere mostrata per essere vista. È lo sguardo di un bambino, uno sguardo fermo e insieme smarrito, spalancato come se il mondo fosse troppo grande e lui troppo piccolo per attraversarlo. Gli occhi sono ingranditi da occhiali troppo larghi, troppo pesanti, quasi sproporzionati rispetto al viso. Non sono solo lenti, sono una distanza, una barriera fragile, come se guardasse la realtà attraverso qualcosa che non lo protegge davvero ma lo separa, lo appesantisce. In quello sguardo non c’è curiosità infantile, non c’è stupore, c’è attenzione tesa, vigilanza precoce, una forma di allerta che nessun bambino dovrebbe conoscere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

