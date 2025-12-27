United felice a Santo Stefano | Dorgu stende il Newcastle a Old Trafford
Santo Stefano sorride al Manchester United, che vince l’unica partita in programma nella giornata numero 18 di Premier League. A Old Trafford basta una giocata di classe di Patrick Dorgu per superare 1-0 il Newcastle United e rilanciarsi dopo il recente passo falso. In un turno senza il tradizionale Boxing Day, l’attenzione si concentra tutta sul confronto tra i Red Devils di Rúben Amorim e i Magpies di Eddie Howe, divisi alla vigilia da appena tre punti in classifica. La perla di Dorgu spezza l’equilibrio. La partita è viva fin dai primi minuti. Lo United parte con personalità e costruisce la prima occasione con la girata di Benjamin Šeško, mentre il Newcastle risponde colpendo di testa con Lewis Miley e con una conclusione insidiosa di Jacob Murphy, deviata in angolo. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Manchester United–Newcastle, preview Boxing Day: Old Trafford tra assenze e nervi tesi
Leggi anche: Manchester United-Newcastle (venerdì 26 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Boxing Day a Old Trafford
Motivo per cui i gemelli del Manchester United Jack e Tyler Fletcher giocano per squadre nazionali diverse.
Auguri di Buon Santo Stefano 2025, le frasi più belle per augurare buon onomastico e buone feste - Il 26 dicembre si festeggia Santo Stefano, il primo martire cristiano. fanpage.it
Santo Stefano in festa. C’è la fiera di San Felice - Dalle 10 alle 18 in piazza Garibaldi mercatino dell’ingegno con le auto storiche. lanazione.it
Buon Natale Da tutta la famiglia UNITED PORCIA che sia un giorno sereno e felice AUGURIIIIII - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.