Il Manchester United ha conquistato una vittoria importante nella giornata 18 della Premier League, battendo il Newcastle a Old Trafford. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i Red Devils, portando tre punti fondamentali in classifica. Questo successo rappresenta un passo significativo nel cammino della squadra durante questa fase del campionato, offrendo una risposta alle sfide affrontate finora.

Santo Stefano sorride al Manchester United, che vince l’unica partita in programma nella giornata numero 18 di Premier League. A Old Trafford basta una giocata di classe di Patrick Dorgu per superare 1-0 il Newcastle United e rilanciarsi dopo il recente passo falso. In un turno senza il tradizionale Boxing Day, l’attenzione si concentra tutta sul confronto tra i Red Devils di Rúben Amorim e i Magpies di Eddie Howe, divisi alla vigilia da appena tre punti in classifica. La perla di Dorgu spezza l’equilibrio. La partita è viva fin dai primi minuti. Lo United parte con personalità e costruisce la prima occasione con la girata di Benjamin Šeško, mentre il Newcastle risponde colpendo di testa con Lewis Miley e con una conclusione insidiosa di Jacob Murphy, deviata in angolo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

United felice a Santo Stefano | Dorgu stende il Newcastle a Old Trafford

