Si è tenuto a Latina il consiglio provinciale di Latina e Frosinone dell’Unione Artigiani Italiani (Uai), durante il quale sono state tracciate le linee programmatiche che guideranno l’azione dell’associazione nel corso del 2026. L’Unione Artigiani Italiani continua a dimostrare una crescita. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Unione artigiani, a Latina una realtà che cresce

Leggi anche: La Latina del futuro: è realtà il progetto che ridisegna il centro storico della città

Leggi anche: Raffigura una giovane che porge una pianta al fratellino, seduto su una valigia che un tempo simboleggiava la loro casa, raccontando sia la realtà dell'esilio che la silenziosa resilienza dei bambini in cerca di sicurezza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Consiglio Provinciale di Latina e Frosinone dell’Unione Artigiani Italiani: definite le linee programmatiche per il 2026 - Si è tenuto a Latina il Consiglio Provinciale di Latina e Frosinone dell’Unione Artigiani Italiani (UAI). latinaquotidiano.it