Un' invenzione di Kilicsoy regala i tre punti al Cagliari Toro ko 2-1

AGI - Cagliari corsaro a Torino: i rossoblù si impongono per 2-1 in rimonta sui granata di Baroni. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 28' con Vlasic, al quarto gol consecutivo, ma Prati (45') e un'invenzione di Kilicsoy (66') hanno regalato i tre punti ai sardi che salgono in 14esima posizione a quota 18 punti, a +6 sulla zona retrocessione. Si interrompe la serie positiva di due vittorie del Torino, fermo al 13esimo posto con 20 punti. Nel prossimo turno il Cagliari ospiterà il Milan (2 gennaio ore 20.45), mentre Simeone e compagni voleranno a Verona (4 gennaio ore 18.00). La cronaca del primo tempo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it

CAGLIARI-PISA 2-2 2 a 2 tra Cagliari e Pisa con le reti di Tramoni su rigore nel primo tempo e di Folorunsho, Kilicsoy e Moreo nella ripresa. Risultato giusto, il Pisa rimanda ancora la prima vittoria in trasferta ma la risposta di gioco e carattere dopo la sconfitta - facebook.com facebook