San Giuliano (Milano) – L’idea trae spunto da quanto succede a Goriano Valli, paesino abruzzese di neppure cento abitanti, che è diventato il fulcro del MuDi, il Museo diffuso del Parco Sirente-Velino. Si tratta di un’esposizione a cielo aperto, dove vecchie cantine, stalle e botteghe sono diventate le stazioni, 16 in totale, di un percorso a tappe pensato per riscoprire la storia e le tradizioni di quel territorio. Il tracciato, percorribile a piedi, si snoda tra vicoli ed edifici caratteristici, che si offrono al pubblico in tutte le loro suggestioni. Secondo Paolo Rausa, presidente dell’associazione per la salvaguardia e la valorizzazione di Viboldone, il modello abruzzese potrebbe essere replicato a San Giuliano, per promuovere e far conoscere l’antico borgo di Viboldone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’idea per il borgo di San Giuliano: “Viboldone sia un museo diffuso”

