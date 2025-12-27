Una stanza portatile contro la violenza di genere | il dono del Soroptimist ai carabinieri di Palmi

Oggi il Soroptimist International Club, rappresentato dalla presidente del Club di Palmi, Cettina Crocitti, ha consegnato alla Compagnia carabinieri di Palmi il kit "Una Stanza tutta per sé. portatile". Lo strumento, dotato di notebook con microtelecamera integrata, permetterà la registrazione di.

Legnano, una "stanza tutta per sé" nella caserma dei Carabinieri per le vittime di violenza - All'interno, oltre agli arredi pensati per trasmettere calore e tranquillità, ci sono anche strumenti come un computer e una microtelecamera, utili per raccogliere le testimonianze

Lotta contro la violenza di genere. La questura apre le porte alle donne: "Uno spazio dedicato all'ascolto" - Il progetto "Una stanza tutta per sé" del Soroptimist: un luogo in cui le vittime possano sentirsi accolte.

Una stanza tutta per se portatile donata al Comamdo provinciale dei Carabinieri di Trento. Il Kit è uno strumento "targato" Soroptimist pensato per quei casi in cui risulti preferibile o necessario raccogliere la testimonianza delle donne in luogo diverso da quello

