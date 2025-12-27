Una stanza portatile contro la violenza di genere | il dono del Soroptimist ai carabinieri di Palmi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Soroptimist International Club, rappresentato dalla presidente del Club di Palmi, Cettina Crocitti, ha consegnato alla Compagnia carabinieri di Palmi il kit “Una Stanza tutta per sé. portatile”. Lo strumento, dotato di notebook con microtelecamera integrata, permetterà la registrazione di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

