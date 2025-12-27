Una preghiera di lode ai migliori artefici del mio personalissimo 2025

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preghiera di lode ai migliori artefici del mio personalissimo 2025. A Tananai per la migliore canzone italiana dell’anno: “Bella Madonnina”. A Nilüfer Yanya per la migliore canzone in inglese: “Where To Look”. Ai Wednesday per il miglior video: “Bitter Everyday”. Ad Aurelio Picca per il miglior libro: “ Roma mia, non morirò più ”. A Gianluca Schmidt (cucina) e Annarita Ravanetti (sala) per il miglior pranzo, alla Trattoria della Gallina di Langhirano. Alla cantina Petrolo di Mercatale Valdarno per la migliore bottiglia: vinsanto San Petrolo 2001. Ai frati conventuali di San Francesco del Prato (Parma) per la migliore messa, quella della Notte di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

una preghiera di lode ai migliori artefici del mio personalissimo 2025

© Ilfoglio.it - Una preghiera di lode ai migliori artefici del mio personalissimo 2025

Leggi anche: Preghiera del mattino del 13 Dicembre 2025: “Lode e riconoscenza a Te”

Leggi anche: Preghiera del mattino del 19 Dicembre 2025: “Vieni mio Gesù”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Una preghiera di lode ai migliori artefici del mio personalissimo 2025.

preghiera lode migliori arteficiUna preghiera di lode ai migliori artefici del mio personalissimo 2025 - Alla voce di Nilüfer Yanya, al video dei Wednesday, al libro di Aurelio Picca, alla migliore messa, alla miglior cantina e ai migliori auguri di Natale ... ilfoglio.it

La potenza che sprigiona la preghiera di lode - Quando lo Spirito si effonde, quando lo Spirito si manifesta, i cuori si infiammano e lo Spirito stesso incita e porta alla lode ed alla glorificazione di Dio. agensir.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.