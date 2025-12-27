Una preghiera di lode ai migliori artefici del mio personalissimo 2025
Preghiera di lode ai migliori artefici del mio personalissimo 2025. A Tananai per la migliore canzone italiana dell’anno: “Bella Madonnina”. A Nilüfer Yanya per la migliore canzone in inglese: “Where To Look”. Ai Wednesday per il miglior video: “Bitter Everyday”. Ad Aurelio Picca per il miglior libro: “ Roma mia, non morirò più ”. A Gianluca Schmidt (cucina) e Annarita Ravanetti (sala) per il miglior pranzo, alla Trattoria della Gallina di Langhirano. Alla cantina Petrolo di Mercatale Valdarno per la migliore bottiglia: vinsanto San Petrolo 2001. Ai frati conventuali di San Francesco del Prato (Parma) per la migliore messa, quella della Notte di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
